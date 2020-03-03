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Автохамы | В Пензе водитель иномарки заплатит за парковку на месте для инвалидов

03.03.2020|14:17
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В Пензе установили личность водителя, оставившего машину на парковке для инвалидов на улице Московской.

Фотофакт нарушения правил 17 декабря 2019 года прислала в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru горожанка Екатерина.

На сделанном женщиной снимке - автомобиль Chevrolet, стоящий 10 ноября в 14:50 под знаком «Парковка для инвалидов» у «Гостиного двора». Таблички, удостоверяющей принадлежность владельца к данной категории, на машине нет.

«В отношении водителя, мужчины 1987 года рождения, составлен административный материал по части 2 статьи 12.19 КоАП РФ за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, отведенных для инвалидов», - сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Штраф за это нарушение составляет 5 000 рублей.

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Гость|03.03.2020 14:29|

Очень хорошо. Может задумается.

Гость|03.03.2020 14:44|

penzainform.ru писал(a):

автомобиль Chevrolet, стоящий 10 ноября
Срок давности - два месяца. Т.е. если привлекли - то не позднее 10 января. Пензаинформ еще два месяца ждал, прежде чем новость написать?

Имя: Гость
Комментарий:

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