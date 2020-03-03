03.03.2020 | 14:17

В Пензе установили личность водителя, оставившего машину на парковке для инвалидов на улице Московской.

Фотофакт нарушения правил 17 декабря 2019 года прислала в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru горожанка Екатерина.

На сделанном женщиной снимке - автомобиль Chevrolet, стоящий 10 ноября в 14:50 под знаком «Парковка для инвалидов» у «Гостиного двора». Таблички, удостоверяющей принадлежность владельца к данной категории, на машине нет.

«В отношении водителя, мужчины 1987 года рождения, составлен административный материал по части 2 статьи 12.19 КоАП РФ за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, отведенных для инвалидов», - сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Штраф за это нарушение составляет 5 000 рублей.

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