17.12.2019 | 17:46

Во вторник, 17 декабря, горожанка Екатерина прислала в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» два снимка, запечатлевших интересный выбор места парковки двумя автомобилистами.

Фото были сделаны у «Гостиного двора» на улице Московской, 91, 10 ноября в 14:50 и 16:35. На первом можно увидеть автомобиль Chevrolet с госномером К935НВ/777, на втором – ВАЗ с госномером К183РМ/58.

Оба автомобиля поставлены на парковке для инвалидов, хотя табличек, удостоверяющих принадлежность владельцев к данной категории, на транспортных средствах нет.

Парковки для инвалидов, занятые обычными автолюбителями, в областном центре не редкость. 28 октября 2018 года возле торгового центра «Лента» на улице Антонова на такой стоянке сфотографировали Volkswagen (госномер О787РМ/178) и «Ладу» (Р337НУ/58). 30 ноября там же были замечены два автомобиля «Лада» (О262ТТ/58, Р162ВР/58) и Kia (Р031ВЕ/58).