Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|17 дек 2019|19:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  70.20  |  $  62.93

Автохамы | На ул. Московской водители заняли парковку для инвалидов

17.12.2019|17:46
Печать

Во вторник, 17 декабря, горожанка Екатерина прислала в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» два снимка, запечатлевших интересный выбор места парковки двумя автомобилистами.

Фото были сделаны у «Гостиного двора» на улице Московской, 91, 10 ноября в 14:50 и 16:35. На первом можно увидеть автомобиль Chevrolet с госномером К935НВ/777, на втором – ВАЗ с госномером К183РМ/58.

Оба автомобиля поставлены на парковке для инвалидов, хотя табличек, удостоверяющих принадлежность владельцев к данной категории, на транспортных средствах нет.

Парковки для инвалидов, занятые обычными автолюбителями, в областном центре не редкость. 28 октября 2018 года возле торгового центра «Лента» на улице Антонова на такой стоянке сфотографировали Volkswagen (госномер О787РМ/178) и «Ладу» (Р337НУ/58). 30 ноября там же были замечены два автомобиля «Лада» (О262ТТ/58, Р162ВР/58) и Kia (Р031ВЕ/58).

0
0
0
0
 
Гость|17.12.2019 18:13|

Звонок в ГИБДД- эвакуатор- штраф . Не лень фотографировать.

Гость|17.12.2019 18:14|

penzainform.ru писал(a):

Парковки для инвалидов, занятые обычными автолюбителями, в областном центре не редкость. 28 октября 2018 года возле торгового центра «Лента»
да уж точно не редкость)))))) дата вчерашняя))))

Гость|17.12.2019 18:28|

Вот за такое нужно наказывать строго !!! Одному штраф,а лучше сразу 3 и штраф стоянка.

В случае с тазокарытным браком без раздумий тащить на утилизацию, штраф и 20 часов общественных работ !

Гость|17.12.2019 18:31|

Скоро попадут в аварию и получат инвалидность.Бог исполняет желания людей.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте