03.03.2020 | 12:01

В Пензе автолюбительницу, остановившуюся в неположенном месте на проспекте Победы, привлекут к ответу.

12 декабря 2019 года женщина припарковала Hyundai напротив пешеходной дорожки, таким образом преградив путь горожанке с коляской.

Молодая мать сделала сидевшей за рулем замечание, но та просто отмахнулась от нее и отправилась по своим делам. Возмущенная родительница сфотографировала Hyundai, добавив, что прохожие помогли ей перенести коляску через сугробы.

Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку по факту случившегося и установили личность нарушительницы. Ею оказалась 30-летняя пензячка.

«Составлен административный материал по части 4 статьи 12.19 КоАП РФ за нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств», - сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Теперь автолюбительнице грозит штраф в 2 000 рублей.

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