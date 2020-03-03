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Автохамы | В Пензе накажут водителя, преградившего дорогу матери с коляской

03.03.2020|12:01
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В Пензе автолюбительницу, остановившуюся в неположенном месте на проспекте Победы, привлекут к ответу.

12 декабря 2019 года женщина припарковала Hyundai напротив пешеходной дорожки, таким образом преградив путь горожанке с коляской.

Молодая мать сделала сидевшей за рулем замечание, но та просто отмахнулась от нее и отправилась по своим делам. Возмущенная родительница сфотографировала Hyundai, добавив, что прохожие помогли ей перенести коляску через сугробы.

Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку по факту случившегося и установили личность нарушительницы. Ею оказалась 30-летняя пензячка.

«Составлен административный материал по части 4 статьи 12.19 КоАП РФ за нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств», - сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Теперь автолюбительнице грозит штраф в 2 000 рублей.

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Гость|03.03.2020 12:27|

просто у мамаши бешенство родила -то наконц-то сколько маялася да еще с ЭКО , теперь выяснилось надо не спать, подтирать слюни, кормить, а денег -то на прогулки с каляской около остановок!

Гость|03.03.2020 12:35|

Гость писал(a):

просто у мамаши бешенство родила -то наконц-то сколько маялася да еще с ЭКО , теперь выяснилось надо не спать, подтирать слюни, кормить, а денег -то на прогулки с каляской около остановок!
Если сразу оплатишь штраф, вроде как в половину меньшая сумма будет.

Гость|03.03.2020 12:39|

просто самонадеянная автохамка! таких и надо проучивать!

Гость|03.03.2020 12:42|

Публикуют тут много нарушений , а сообщают о наложении наказания на единицы.Остальных почему не привлекают? Выбирают попроще?

Гость|03.03.2020 12:44|

Это около детской поликлиники?

Гость|03.03.2020 12:46|

Порезать шины и всё

Гость|03.03.2020 12:55|

penzainform.ru писал(a):

Возмущенная родительница сфотографировала Hyundai, добавив, что прохожие помогли ей перенести коляску через сугробы.
Она еще и прохожих запрягла ей коляску поднимать. Какая милота.

Гость|03.03.2020 12:58|

penzainform.ru писал(a):

создание препятствий для движения других транспортных средств
коляска транспортное средство?

а если бы она пешком одна с молочной кухни шла?

Гость|03.03.2020 13:04|

Одна на весь город машину неправильно поставила, ужосс какай! Яже не знала, что так чижило жичь, раньше не подозревала, прозрела, когда ужо родила.

Гость|03.03.2020 13:05|

яжемать на стучала на яжемать так что ли?

Гость|03.03.2020 13:14|

Гость писал(a):

просто у мамаши бешенство родила -то наконц-то сколько маялася да еще с ЭКО , теперь выяснилось надо не спать, подтирать слюни, кормить, а денег -то на прогулки с каляской около остановок!
совсем уже с ума посходили,такое пишите,правильно сделала,что сфотографировала машину этой хамки,таких учить надо,а то совсем обнаглели со своими машинами

Гость|03.03.2020 13:17|

Гость писал(a):

просто у мамаши бешенство
Нее, просто у тебя мозгов нет. "Мамаша" - молодец, ГИБДД - тоже. Больше штрафов - меньше хамства.

Гость|03.03.2020 13:19|

Гость писал(a):

Одна на весь город машину неправильно поставила, ужосс какай!
Хватит ныть то уже. Одна, не одна. 1000 руб уже минус из семейного бюджета, дальше может подумает стоит ли так машину ставить.

Гость|03.03.2020 13:20|

Сжечь ведьму!

Гость|03.03.2020 13:21|

ну надо же бюджет как то пополнять.

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Имя: Гость
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