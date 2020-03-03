В Пензе автолюбительницу, остановившуюся в неположенном месте на проспекте Победы, привлекут к ответу.
12 декабря 2019 года женщина припарковала Hyundai напротив пешеходной дорожки, таким образом преградив путь горожанке с коляской.
Молодая мать сделала сидевшей за рулем замечание, но та просто отмахнулась от нее и отправилась по своим делам. Возмущенная родительница сфотографировала Hyundai, добавив, что прохожие помогли ей перенести коляску через сугробы.
Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку по факту случившегося и установили личность нарушительницы. Ею оказалась 30-летняя пензячка.
«Составлен административный материал по части 4 статьи 12.19 КоАП РФ за нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств», - сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды регионального УГИБДД.
Теперь автолюбительнице грозит штраф в 2 000 рублей.
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просто у мамаши бешенство родила -то наконц-то сколько маялася да еще с ЭКО , теперь выяснилось надо не спать, подтирать слюни, кормить, а денег -то на прогулки с каляской около остановок!