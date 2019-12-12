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Автохамы | На проспекте Победы автоледи создала проблему матери с коляской

12.12.2019|14:46
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В четверг, 12 декабря, пензячка выразила в социальной сети «ВКонтакте», возмущение равнодушием автолюбительницы, машина которой преградила ей путь.

«Шла я сегодня с грудным ребенком в больницу на проспекте Победы со стороны «Квадрата». Одна автоледи передо мной перегородила пешеходную дорожку», - рассказала женщина.

Она сделала владелице машины замечание, отметив, что теперь здесь невозможно пройти с коляской, но та просто отмахнулась от нее и отправилась по своим делам.

«Прохожие помогли перенести коляску через сугроб», - закончила свой рассказ молодая мать.

К своему посту пензячка прикрепила фото автомобиля Hyundai, который полностью преграждает ей путь.

Комментаторы разделили негодование женщины. «Почему нельзя поставить машину так, чтобы не надо было скакать по сугробам или прижиматься? Я знаю, что возле поликлиники всегда так ставят, им плевать на людей и правила дорожного движения», «Там платная парковка. Можно заплатить 20 рублей. Или уж для таких умных под знак можно встать», - заметили они.

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Гость|12.12.2019 14:57|

таких дур на машинах только смывка краски может вразумить.

слов они не понимают, но и денег не ремонт своих жоповозок у них нет.

Гость|12.12.2019 15:00|

ГИБДД своим бездействием давно разрешила ездить и парковаться как хочется. Занимаются только оформлением дтп и трупов от этих дтп, ну или как они это называют "проводится проверка".

Гость|12.12.2019 15:02|

Гость писал(a):

ГИБДД своим бездействием
ГИБДД в пензе НЕТ! смирись с этим.

по два трупа на дорогах в день - это новая норма в буртасии

Гость|12.12.2019 15:04|

Присоединяюсь. ГИБДД никчёмно, соблюдение законов давно уже не нужно этому "правоохранительному" органу. Порядок можно навести довольно быстро и заодно казну неплохо пополнить.

Гость|12.12.2019 15:07|

Какую?

Гость|12.12.2019 15:08|

Какую поймают, ту и сжечь!

Гость|12.12.2019 15:10|

Кто где поймает?!?

Гость|12.12.2019 15:17|

На ступе с метлой,на взлете:-)

Гость|12.12.2019 15:19|

penzainform.ru писал(a):

Шла я сегодня с грудным ребенком в больницу
Очередная яжмать!

Гость|12.12.2019 15:37|

Одна беда с другой бедой столкнулась. Идиотки.

Гость|12.12.2019 15:38|

Две яжматери не смогут определить кто из них яжматерее.

Гость|12.12.2019 15:45|

Мне понравился момент в фильме про пожарных в Чикаго кажется: поставил машину в неположенном месте, те не долго думая, разбили стекла и через салон протащили пожарные рукава. Пример поучительный, нам бы не мешало перенять - поставил в неположенном месте - бульдозером. Результат не заставит себя ждать. А теперь автохамы -" голос"!

Имя: Гость
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