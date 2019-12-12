12.12.2019 | 14:46

В четверг, 12 декабря, пензячка выразила в социальной сети «ВКонтакте», возмущение равнодушием автолюбительницы, машина которой преградила ей путь.

«Шла я сегодня с грудным ребенком в больницу на проспекте Победы со стороны «Квадрата». Одна автоледи передо мной перегородила пешеходную дорожку», - рассказала женщина.

Она сделала владелице машины замечание, отметив, что теперь здесь невозможно пройти с коляской, но та просто отмахнулась от нее и отправилась по своим делам.

«Прохожие помогли перенести коляску через сугроб», - закончила свой рассказ молодая мать.

К своему посту пензячка прикрепила фото автомобиля Hyundai, который полностью преграждает ей путь.

Комментаторы разделили негодование женщины. «Почему нельзя поставить машину так, чтобы не надо было скакать по сугробам или прижиматься? Я знаю, что возле поликлиники всегда так ставят, им плевать на людей и правила дорожного движения», «Там платная парковка. Можно заплатить 20 рублей. Или уж для таких умных под знак можно встать», - заметили они.