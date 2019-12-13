13.12.2019 | 10:46

В четверг, 12 декабря, на улице Маршала Крылова в Пензе едва не случилось дорожно-транспортное происшествие. О нем в рубрику «Автохамы» сообщил горожанин по имени Сергей.

На видеорегистратор мужчины попал странный маневр автолюбителя на ВАЗ-2104 (госномер неразличим).

«Совершая поворот, водитель отечественной машины, не убедившись в безопасности маневра, чуть не совершил аварию», - написал Сергей, уточнив, что запись была сделана в 11:25.

На кадрах видно, что человек, сидевший за рулем «четверки», прямо перед носом ехавшей навстречу иномарки внезапно решил повернуть в сторону ритуального зала, не включив при этом поворотник.

Благодаря тому, что он успел нажать на тормоз, а водитель иномарки быстро среагировал и немного взял вправо, аварии не произошло.