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Автохамы | На ул. Лермонтова водитель ВАЗа объехал пробку по встречке

01.11.2019|09:24
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В четверг, 31 октября, в рубрику «Автохамы» поступила видеофиксация несоблюдения правил дорожного движения вверху улицы Лермонтова в Пензе.

«29 октября водитель синего ВАЗ-2112 (госномер Н220УМ/58) решил не ждать, пока впереди загорится зеленый сигнал на светофоре, а, воспользовавшись моментом, когда встречка была свободна, рванул вперед, невзирая на знак «Обгон запрещен», который был установлен немного ближе к Ленинградской», - написал горожанин по имени Алексей, уточнив, что таким образом автомобилист объехал образовавшийся на дороге затор.

Судя по данным регистратора, все вышеописанное произошло в 13:29.

По мнению мужчины, сотрудники ГИБДД должны обратить внимание на нарушителя и наказать его по закону.

Видео Viro Grande, www.youtube.com.

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Гость|01.11.2019 09:45|
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Так он же никому не помешал. Не так ли? Некоторые даже хвалят таких. Пробок меньше.

Гость|01.11.2019 09:57|

Никогда такого не было и вот опять...

Гость|01.11.2019 10:07|

чоткий пацанчег

Гость|01.11.2019 10:10|

Гость писал(a):

чоткий пацанчег
Чоткие пацаны на чотких машинах катают, а не на россиянском хламе 10-летней давности :)

Гость|01.11.2019 10:11|

Туфта ваше видео, знаки установлены не пойми как, и на законность установки еще проверить бы. Обгоняющего не защищаю, но снимать все подряд и выкладывать здесь - бред.

Гость|01.11.2019 10:21|

Гость писал(a):

Туфта ваше видео, знаки установлены не пойми как, и на законность установки еще проверить бы
Для особо одаренных на видео есть сплошная разметка ;)

Гость|01.11.2019 10:43|

Гость писал(a):

Некоторые даже хвалят таких. Пробок меньше.
похвали его когда он тебе в лоб прилетит

Гость писал(a):

чоткий пацанчег
это комплексы, когда ничего не добился по жизни, но надо показать что таз может по встречке, а лохи на дорогих иномарках не могут

Имя: Гость
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