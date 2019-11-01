В четверг, 31 октября, в рубрику «Автохамы» поступила видеофиксация несоблюдения правил дорожного движения вверху улицы Лермонтова в Пензе.
«29 октября водитель синего ВАЗ-2112 (госномер Н220УМ/58) решил не ждать, пока впереди загорится зеленый сигнал на светофоре, а, воспользовавшись моментом, когда встречка была свободна, рванул вперед, невзирая на знак «Обгон запрещен», который был установлен немного ближе к Ленинградской», - написал горожанин по имени Алексей, уточнив, что таким образом автомобилист объехал образовавшийся на дороге затор.
Судя по данным регистратора, все вышеописанное произошло в 13:29.
По мнению мужчины, сотрудники ГИБДД должны обратить внимание на нарушителя и наказать его по закону.
Так он же никому не помешал. Не так ли? Некоторые даже хвалят таких. Пробок меньше.