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Автохамы | На пр. Победы водитель «Приоры» проехал по встречке на красный

25.10.2019|09:21
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Один из пензенских водителей заснял опасный маневр другого автомобилиста. Инцидент произошел утром в четверг, 24 октября, на проспекте Победы.

Запись регистратора размещена в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что автомобиль стоит в крайнем левом ряду, ожидая, когда загорится разрешающий сигнал светофора.

В это время слева от него проносится черная «Приора» с госномером Н905УР/58. Водитель «Лады» объезжает стоящие на светофоре машины через двойную сплошную линию разметки, после чего движется дальше, игнорируя красный свет.

«Такое (слабоумие и отвага) заканчивается тюрьмой или могилой, главное, чтобы он никого не отправил с собой», - поделился размышлениями один из участников группы.

«Убьет кого-нибудь. Сам убьется, но люди не виноваты, что у него мозга нет», - подержал его другой горожанин.

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Гость|25.10.2019 09:34|

Да уж, ну и чмо.

Гость|25.10.2019 09:37|

Это днище

Гость|25.10.2019 09:39|

Да не спроста это, явно что-то здесь не так! Просто так бы не поехал. Видно что-то случилось. Понять, простить. Может в больницу срочно, или жена рожает, или кто-то умирает, а скорую не дождешься, и т.д. и т.п.

Гость|25.10.2019 09:40|

Приораст во всей красе. ГИБДД возбудится на это?

Гость|25.10.2019 09:49|

Доносы, доносы, доносы... Донеси на ближнего своего, и будет моральное удовлетворение. Денег ты не получишь, но будешь горд, что помог это сраной власти, которая, в случае чего, тебя также оприходует. Впадлу это все, люди!

Гость|25.10.2019 09:52|

Не впадлу, потому что из-за таких пи*аров как этот гибнут ни в чём не повинные люди

Гость|25.10.2019 09:53|

Гость писал(a):

Доносы, доносы, доносы... Донеси на ближнего своего, и будет моральное удовлетворение. Денег ты не получишь, но будешь горд, что помог это сраной власти,
Какая ни есть - это власть. Люоая власть - от Бога. Дюра лекс, сед лекс.

Гость|25.10.2019 09:53|

https://www.penzainform.ru/autohams/2019/10/17/penzenetc_snyal_na_video_promchavshegosya_na_krasnij_svet_gonshika.html

Братья по диагнозу.

Гость|25.10.2019 09:54|

Гость писал(a):

Какая ни есть - это власть. Люоая власть - от Бога. Дюра лекс, сед лекс.
Да, да... Нибось за ЕР голосовал?

Гость|25.10.2019 09:55|

Приора катаная вкруг. У этого подонка никто не умирает, никто не рожает. Это просто идиот

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