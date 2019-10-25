25.10.2019 | 09:21

Один из пензенских водителей заснял опасный маневр другого автомобилиста. Инцидент произошел утром в четверг, 24 октября, на проспекте Победы.

Запись регистратора размещена в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что автомобиль стоит в крайнем левом ряду, ожидая, когда загорится разрешающий сигнал светофора.

В это время слева от него проносится черная «Приора» с госномером Н905УР/58. Водитель «Лады» объезжает стоящие на светофоре машины через двойную сплошную линию разметки, после чего движется дальше, игнорируя красный свет.

«Такое (слабоумие и отвага) заканчивается тюрьмой или могилой, главное, чтобы он никого не отправил с собой», - поделился размышлениями один из участников группы.

«Убьет кого-нибудь. Сам убьется, но люди не виноваты, что у него мозга нет», - подержал его другой горожанин.