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Автохамы | В Заречном Mitsubishi припарковали на газоне с цветами

22.10.2019|09:41
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Во вторник, 22 октября, рубрика «Автохамы» пополнилась фотофактом нарушения правил дорожного движения в городе Заречном.

Житель региона, пожелавший остаться неизвестным, запечатлел машину нарушителя в 7:45 во дворе на Зеленой улице.

«Напротив ФОК «Лесной» автомобиль Mitsubishi (госномер Н070КР/58) стоит на газоне. Люди сажают цветы, а нарушитель паркует там свой автомобиль. Неуважение к труду других людей», - написал пользователь.

По его мнению, таких водителей нужно наказывать штрафами.

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Гость|22.10.2019 09:57|

Опять фотодятел! Сколько же стукачей в городе развелось! Пора уже переименовывать из Пенза в Стукачинск

Гость|22.10.2019 10:00|

Гость писал(a):

Сколько же стукачей в городе развелось
Ауешник успокойся, чем больше сливают, тем лучше будет для всех

Гость|22.10.2019 10:01|

Гость писал(a):

Опять фотодятел!
Твои предложения как на это реагировать, понятистый ты наш?

Гость|22.10.2019 10:04|

Заварить ворота в этот лосятник!

Гость|22.10.2019 10:05|

Движок GDI - не ходит долго на нашем бензине. Соболезнования хозяину колымаги

Гость|22.10.2019 10:08|

Нормально он ходит. Ему лет пятнадцать, а он все работает и работает, вопреки мнениям. Ослиную мочу просто не надо заливать

Гость|22.10.2019 10:11|

Гость писал(a):

Нормально он ходит. Ему лет пятнадцать, а он все работает и работает, вопреки мнениям. Ослиную мочу просто не надо заливать
Какой по счёту "контрактник" там уже стоит, золотой вы наш?

Гость|22.10.2019 10:20|

Гость писал(a):

Сколько же стукачей в городе развелось!
Лучше быть крысой и нарушать только тогда, когда нет ГИБДД?

Дмитрий Н. Мотовилов|22.10.2019 10:20|

Дурдом крепчает. Быдло вылезло из стойла...

Гость|22.10.2019 10:22|

Если нет ограждения всегда найдется мразь, которая припаркуется.

Гость|22.10.2019 10:27|

Как же мог культурнейший и воспитаннейший представитель народов мордвы, совершить такой гнусный поступок?

Гость|22.10.2019 10:28|

Гость писал(a):

Сколько же стукачей в городе развелось!
Хочешь что бы с вами с жЫвотными по другому разбирались !?Чуть что ты крысёшыш ,первый же с заявой к ментам помчишься .

Гость|22.10.2019 10:38|

penzainform.ru писал(a):

стоит на газоне. Люди сажают цветы, а нарушитель паркует там свой автомобиль.
Где на фото он газоне стоит? Он на обочине припарковался. С каких пор обочина является газоном и на ней сажают цветы???

Гость|22.10.2019 10:41|

penzainform.ru писал(a):

«Напротив ФОК «Лесной» автомобиль Mitsubishi (госномер Н070КР/58) стоит на газоне. Люди сажают цветы, а нарушитель паркует там свой автомобиль. Неуважение к труду других людей», - написал пользователь.
Таки что же получается, был приняты поправки в Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях подразумевающие ответственность за парковку на газонах (внесли 19 июня 2019г.).

А гражданин (на фото), хотите сказать, наплевал на законодательную и исполнительную ветку власти и поставил свою машину на газоне?

По моему автор фото и комментария к нему проявляет неуважение к органам власти и всячески дискредитирует их в глазах общественности.

По сути явное не уважение к государству!

Гость|22.10.2019 10:45|

Гость писал(a):

был приняты поправки в Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях подразумевающие ответственность за парковку на газонах (внесли 19 июня 2019г.).
Эти поправки противоречит основному документу ПДД! В ПДД нет статьи за парковку на газонах! Поэтому на эти поправки можно глубоко плевать, т.к. они противоречат выше стоящему документу!

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Имя: Гость
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