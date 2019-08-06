06.08.2019 | 09:23

В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» поступило сообщение о нарушении правил дорожного движения на перекрестке улиц Кирова и Максима Горького. Его допустил в понедельник, 5 августа, водитель «Яндекс.Такси».

«Около 11 часов на перекрестке улиц Кирова и М. Горького водитель автомобиля Datsun, объехав стоящие перед светофором автомобили, по встречной полосе совершил поворот направо на запрещающий сигнал светофора», - сообщил другой водитель, ставший свидетелем маневра.

Госномер нарушителя - Р592РЕ/58.