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Автохамы | Пензенец запечатлел таксиста, нарушающего правила в центре города

06.08.2019|09:23
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В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» поступило сообщение о нарушении правил дорожного движения на перекрестке улиц Кирова и Максима Горького. Его допустил в понедельник, 5 августа, водитель «Яндекс.Такси».

«Около 11 часов на перекрестке улиц Кирова и М. Горького водитель автомобиля Datsun, объехав стоящие перед светофором автомобили, по встречной полосе совершил поворот направо на запрещающий сигнал светофора», - сообщил другой водитель, ставший свидетелем маневра.

Госномер нарушителя - Р592РЕ/58.

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Гость|06.08.2019 09:38|

По понятиям проехал. Пацанчик за рулём.

Гость|06.08.2019 09:45|

Неудивительно, что с таким хамским отношением к окружающим, они бьют машины пачками.

Гость|06.08.2019 09:49|

Если меня оштрафуют КЛЫКАНУ.

Гость|06.08.2019 10:13|

Опять 25!

Имя: Гость
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