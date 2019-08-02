02.08.2019 | 11:12

В пятницу, 2 августа, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступил видеофакт нарушения правил дорожного движения.

В этот день около 10:00 водитель автомобиля «Лада» с госномером Р704СУ/58 проехал перекресток на улице Баумана на красный сигнал светофора, игнорируя ступивших на проезжую часть пешеходов.

Опасные маневры у остановки «Межшкольный учебный комбинат» совершали и водители общественного транспорта. Так, 1 апреля пешеход едва увернулся от автобуса № 66 на зебре.

Тогда транспортное средство на довольно высокой скорости также выехало на пересечение с улицей Отдельной на красный сигнал светофора.