В пятницу, 2 августа, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступил видеофакт нарушения правил дорожного движения.
В этот день около 10:00 водитель автомобиля «Лада» с госномером Р704СУ/58 проехал перекресток на улице Баумана на красный сигнал светофора, игнорируя ступивших на проезжую часть пешеходов.
Опасные маневры у остановки «Межшкольный учебный комбинат» совершали и водители общественного транспорта. Так, 1 апреля пешеход едва увернулся от автобуса № 66 на зебре.
Тогда транспортное средство на довольно высокой скорости также выехало на пересечение с улицей Отдельной на красный сигнал светофора.
Он никому не помешал. Стукачи.