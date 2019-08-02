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Автохамы | На улице Баумана водитель «Лады» проехал перекресток на красный

02.08.2019|11:12
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В пятницу, 2 августа, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступил видеофакт нарушения правил дорожного движения.

В этот день около 10:00 водитель автомобиля «Лада» с госномером Р704СУ/58 проехал перекресток на улице Баумана на красный сигнал светофора, игнорируя ступивших на проезжую часть пешеходов.

Опасные маневры у остановки «Межшкольный учебный комбинат» совершали и водители общественного транспорта. Так, 1 апреля пешеход едва увернулся от автобуса № 66 на зебре.

Тогда транспортное средство на довольно высокой скорости также выехало на пересечение с улицей Отдельной на красный сигнал светофора.

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Гость|02.08.2019 11:20|

Он никому не помешал. Стукачи.

Гость|02.08.2019 11:26|

Гость писал(a):

Он никому не помешал. Стукачи.
Точно! Пешеходы не в счет.

Гость|02.08.2019 11:37|

Маршрутные такси и автобусы как носятся?Летят на красный свет,провозят пассажиров не останавливаясь на остановках,Трогаются с места нн убедившись,что все пассажиры вышли из салона!

Гость|02.08.2019 11:51|

стукачи почитайте постановление ВС. можете теперь своё видео и фото в очко себе засунуть..мусорята...

Гость|02.08.2019 11:55|

Гость писал(a):

стукачи почитайте постановление ВС. можете теперь своё видео и фото в очко себе засунуть..мусорята...
Крест, езжай в свой колхоз, чего припёрся сюда, в наш культурный город! Там у себя, в мордовской деревне будешь и на красный и на синий ездить, и никто не будет стучать вашему председателю колхоза!

Гость|02.08.2019 11:58|

А вы что тут все не уважаете главное буртасской ПДД "Никому не помешал"?!

Имя: Гость
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