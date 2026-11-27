Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Шумный праздничный прием утомил, решили уйти по-английски. Что это значит?

Выражение «уйти по-английски» в русском языке означает «уйти незаметно, не попрощавшись». Оно пришло из французского, а появилось, соответственно, в английском. Только звучало там немного по-другому.

История оборота отражает старинное соперничество между Британией и Францией. Предполагают, что он появился во время Семилетней войны в конце XVIII века. Когда французские солдаты спешно покидали гарнизон, англичане насмешливо говорили: «Уходят по-французски».

Французы же, не скрывая неприязни, в ответ стали использовать аналогичное по смыслу выражение «уйти по-английски».

В XVIII веке обе фразы в обеих странах употреблялись также на балах и приемах, когда речь шла о гостях, которые покидали мероприятие, не попрощавшись с хозяевами.

Сегодня давние обиды потускнели, старинные выражения забыты английским и французским языками, но уходить по-английски можно до сих пор. Правда, этикет предписывает в этом случае все-таки попрощаться с хозяевами и удалиться незаметно для других гостей.

Будем соблюдать норы вежливости и говорить грамотно!