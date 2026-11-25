Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В новостях сообщили: после переговоров партнеры сохранили статус-кво. Или статус кво? Что это такое и как написать слово - слитно, раздельно или через дефис?

«Статус-кво» пишется через дефис. В этом латинском слове соединились два. Первое - статус, оно давно живет в русском и самостоятельно, обозначает «состояние, правовое положение»: он работает в статусе руководителя, поселку присвоили статус города.

Вторая часть - кво - переводится с латыни «которое». Оказывается, слово «статус-кво» происходит от латинского выражения status quo ante bellum — «положение, которое (было) до войны». Сегодня его используют в первую очередь как термин международного права.

Например, говорят: после нескольких лет военного конфликта, страны решили восстановить статус-кво (то есть вернулись к прежнему состоянию).

В широком понимании статус-кво обозначает состояние, положение, которое существует или существовало в какой-то момент. Сохранить статус-кво – значит оставить все так, как есть. А если друзья вдруг поссорятся, то потом обязательно восстановят статус-кво и будут его поддерживать.

В русском языке слово не склоняется. Поэтому правильно сказать не «о статусе-кво», а «о статус-кво». Будем говорить грамотно!