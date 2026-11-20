Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке. Или по одиночке? Как правильно написать слово?

Оно пишется слитно. Это наречие, самая молодая часть речи в русском языке. Поэтому, вероятно, так сложны правила правописания наречий. Придется запоминать.

Рассмотрим те, которые указывают на количества. Поодиночке - вопрос КАК? - пишется слитно, хотя в слове слились предлог ПО и понятное слово «одиночка». Однако «по двое», «по трое» пишутся раздельно.

Поодиночке с врагом не справиться. А если объединимся по двое или по трое - есть шанс.

Если в наречии слились числительное и предлог В, то написать придется наоборот: работать в одиночку - раздельно, но: сложить лист вдвое - слитно, увеличить доход втрое - тоже слитно.

Итак, поодиночке - слитно, в одиночку - раздельно. И наоборот: по двое, по трое - раздельно, вдвое, втрое - слитно.

Будем говорить и писать грамотно!