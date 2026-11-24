Вопрос от интернет-пользователя

Ездил к родным в Краснодарский край в начале ноября. Там приболел и решил обратиться к терапевту в поликлинику. В регистратуре потребовали полис ОМС. Бумажного документа с собой не было, поэтому я попытался предъявить QR-код из приложения «Госуслуги». Сотрудники заявили, что не обязаны считывать «какие-то ваши коды». К терапевту меня все-таки пропустили, но осадок остался. Могут ли отказать в приеме в поликлинике не по месту жительства, если нет бумажного полиса ОМС? Сейчас ведь все цифровизировано.

Ответ специалиста

Отсутствие бумажного полиса ОМС само по себе не является основанием для отказа в медицинской помощи. С 1 декабря 2022 года в России действует цифровой формат полиса обязательного медицинского страхования. Он представляет собой штриховой код, который отображается в личном кабинете на портале «Госуслуги». Бумажные и пластиковые полисы, выданные ранее, также остаются действительными. В Минздраве России уже подчеркивали, что постоянно носить с собой бумажный документ не обязательно.

Для подтверждения права на бесплатную медицинскую помощь можно использовать цифровой полис или документ, удостоверяющий личность. Сведения о застрахованных гражданах содержатся в едином реестре, поэтому медицинская организация может проверить наличие страховки по своим информационным системам.

Отсутствие у регистратуры устройства для считывания QR-кода не означает, что пациент лишается права на медицинскую помощь.

Полис ОМС действует на всей территории России вне зависимости от региона, в котором он был оформлен. Если житель Пензенской области заболел во время поездки в Краснодарский край, он вправе обратиться за бесплатной экстренной или неотложной помощью в местную медицинскую организацию, работающую в системе ОМС. Для этого не требуется менять полис или прикрепляться к местной поликлинике. За пределами родного региона медицинская помощь предоставляется в объеме базовой программы ОМС.

Есть важное различие между неотложным обращением из-за внезапного ухудшения здоровья и плановым посещением врача. Если человек приехал в другой регион на длительное время и хочет регулярно наблюдаться в местной поликлинике, ему необходимо оформить прикрепление. Для этого подается заявление о выборе медицинской организации. Право выбрать поликлинику не по месту регистрации предусмотрено действующими правилами.

Если в регистратуре отказываются принимать цифровой полис, пациенту стоит предъявить паспорт и попросить проверить сведения о страховке в едином реестре застрахованных лиц (ФЕРЗЛ). При возникновении проблем можно обратиться к руководителю медицинской организации или позвонить в страховую компанию, выдавшую полис ОМС. Страховой представитель обязан помочь разобраться с отказом и защитить права застрахованного гражданина.