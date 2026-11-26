Вопрос от интернет-пользователя

С 2027 года власти собираются изменить критерии нуждаемости при назначении единого пособия. Теперь будут проверять поступления на карты семей. Мою маму соседки напугали, что начнут проверять и поступления на счета пенсионеров: если приходят деньги, то отменят доплату к пенсии. А я своей маме помогаю, перевожу по 15 000 рублей в месяц. Искала информацию в интернете, но ничего не нашла по такому вопросу. Будут ли с 2027 года проверять переводы на карту и у пожилых?

Ответ специалиста

Нет, новые правила учета банковских поступлений не означают, что Социальный фонд России начнет проверять переводы на карты всех пенсионеров. Изменения касаются прежде всего назначения единого пособия на детей и оценки нуждаемости семей, которые претендуют на эту выплату. Автоматически распространять их на пенсионеров и получателей социальных доплат оснований нет.

Минтруд России предложил с 1 апреля 2027 года учитывать обороты по банковским счетам при назначении единого пособия. Соответствующий проект изменений в правила предоставления выплаты уже прошел первое чтение в Госдуме 29 октября.

Согласно предложенному порядку, при назначении единого пособия будут учитывать общую сумму поступлений на счета и вклады заявителя и членов его семьи. Если за расчетный период на банковские счета придет сумма, равная или превышающая 200% совокупного годового дохода семьи, это станет основанием для отказа в выплате. Иными словами, допустимый объем поступлений ограничат двукратным размером официальных доходов семьи.

При этом речь идет не только о заработной плате. В расчет предполагается включать зарплаты, социальные пособия, премии, доходы от самозанятости и другие поступления. Таким способом власти намерены выявлять случаи, когда официальные доходы семьи не отражают ее фактическое финансовое положение.

Однако не все переводы будут учитываться. Из оценки оборотов по счетам предложено исключить переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты, а также деньги от продажи имущества, если сделка подтверждена документами. Поэтому само по себе поступление денег на банковскую карту еще не означает автоматического отказа в едином пособии.

Переход на новый порядок предусмотрен поэтапно. С 1 января 2027 года сведения об оборотах по счетам планируют собирать для анализа, не используя их при принятии решений о назначении выплаты. С 1 апреля 2027 года показатель должен начать влиять на решение о предоставлении единого пособия.

Что касается пенсионеров, то здесь действует совершенно другой порядок. Социальная доплата назначается неработающим гражданам, у которых общая сумма материального обеспечения ниже регионального прожиточного минимума. При ее расчете учитывают пенсии, ежемесячные денежные выплаты, дополнительное материальное обеспечение и предусмотренные законом денежные меры социальной поддержки.

Обычные переводы от родственников, в том числе помощь детей пожилым родителям, в установленный законом перечень учитываемого материального обеспечения не входят. Поэтому ежемесячная помощь в размере 15 000 рублей не является основанием для отмены федеральной или региональной социальной доплаты к пенсии.

Вам не нужно опасаться, что с 2027 года Социальный фонд автоматически лишит вашу маму-пенсионерку доплаты из-за денег, которые вы переводите ей на банковскую карту.