Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Ничего, подбадривают учеников наставники, тяжело в учении – легко... Где и когда? Как закончить фразу?

Мы привычно повторяем: «Тяжело в учении - легко в бою», - и убеждены, что автор этих слов - А. В. Суворов.

Великий русский полководец прославился не только военными заслугами, но и меткими изречениями, ставшими крылатыми: «Кто храбр - тот жив. Кто смел - тот цел. Кто напуган - наполовину побит»; «Праздность есть мать скуки и многих пороков»; «Разумный человек всегда может найти упражнение».

Основные принципы подготовки солдата Суворов кратко изложил в книге «Наука побеждать». По его мнению, негоден тот солдат, что отвечает «не могу знать». Всякий воин должен понимать свой маневр.

Опытный полководец прекрасно знал, что легко в бою быть не может, и сформулировал мысль так: «Легко в учении - тяжело в походе, тяжело в учении - легко в походе». Это точные слова легендарного военачальника.

Однако, пусть в немного измененном виде, выражение «Тяжело в учении - легко в бою» стало поистине народной пословицей. Мы говорим так, чтобы ободрить, обнадежить того, кто испытывает трудности в незнакомом деле. Будем говорить грамотно и выразительно!