Цены демократические или демократичные?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Объявление на дверях магазина: «У нас демократические цены». Нет ли здесь ошибки? Какими бывают цены - демократическими или демократичными?

И «демократический», и «демократичный» происходят от слова «демократия», которое появилось в Древней Греции. Оно понадобилось, чтобы обозначить форму государственного устройства, при котором власть принадлежит народу. Что и отразилось в слове, в котором сложились два: демос - народ и кратос - власть.

Однако прилагательные, которые образовались от этого слова в русском, различаются значением. И это проявляется в том, с какими словами они сочетаются.

Так, демократические права и свободы граждан закреплены в конституции демократических государств, с демократическим строем. Демократический значит «основанный на принципах демократии», имеющий к ней отношение.

Прилагательное «демократичный» означает качество, которое свойственно самому народу, его рядовым членам, так называемым простым людям, или тем, кто, несмотря на высокое положение, стремится жить просто - ведет демократичный образ жизни.

А демократичный начальник не проявляет высокомерия в своем отношении к подчиненным. И цены, которые не пугают даже не очень богатых людей, принято называть демократичными.

Понимать значения слов - значит говорить грамотно!