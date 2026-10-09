Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Иногда ставит в тупик вопрос: пойти на прием к педиаТОРу или к педиаТРу? Действительно, как правильно?

Врача - специалиста по детским болезням правильно называть педиатром (без О). Произносить «педиатор», возможно, удобнее, но это ошибка. Она возникает, вероятно, из-за ложной аналогии со словами «авиатор», «реставратор», «навигатор» и других подобных.

У этих слов окончания кажутся созвучными, но строение разное. В словах типа «авиатор» есть служебная часть - суффикс, указывающий на человека или предмет. Тот, кто имеет отношение к авиации, - авиатор, кто занимается реставрацией - реставратор и т. д.

Слово «педиатр», греческое по происхождению, появилось в результате сложения двух: pais, paidos («ребенок, дитя») и iatros (врач). В греческом слове гласной О между согласными не было, нет ее и в русском.

Название еще одной специальности - психиатр - произошло так же: от сложения греческих слов psyche («душа») и iatros (врач). Психиатр - буквально «тот, кто лечит болезни души» (душевнобольных).

Конечное «-тр» сохраняется во всех падежах: обратиться к педиатру или психиатру,

поговорить с педиатром либо психиатром.

Будем говорить и писать грамотно!