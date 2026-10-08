Не поздно ли прививаться от гриппа в октябре?

Вопрос от интернет-пользователя

Я слышала, что в октябре уже бесполезно прививаться от гриппа. Якобы после прививки должно пройти время, чтобы сформировался иммунитет, поэтому ее уже поздно делать, когда все вокруг начали болеть. Так ли это?

Ответ специалиста

Считать октябрь слишком поздним временем для вакцинации против гриппа неправильно. Более того, Роспотребнадзор называет именно сентябрь и октябрь оптимальными для прививки, чтобы организм успел сформировать иммунную защиту до основного сезонного подъема заболеваемости. На это требуется примерно 2-3 недели, а точные сроки подъема заболеваемости заранее определить невозможно.

Для сезона-2026/2027 состав вакцин против гриппа обновлен - по сравнению с предыдущим изменены 3 штаммовых компонента. В рекомендациях фигурируют варианты вирусов гриппа A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и B/Victoria.

Прививка от гриппа не защищает от всех вирусов, вызывающих ОРВИ. В осенне-зимний период одновременно циркулирует множество респираторных инфекций, поэтому вакцинация не спасет человека от любого насморка или температуры. Речь идет именно о профилактике гриппа и снижении связанных с ним рисков.

Сделать прививку Роспотребнадзор в первую очередь рекомендует детям, беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями, гражданам старше 60 лет.