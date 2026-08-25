Как долго можно жевать резинку без вреда?

Вопрос от интернет-пользователя

Муж постоянно жует жевательную резинку. Хочу его отучить, но нужны веские доказательства, что это вредно. Сколько можно жевать резинку по времени? Ведь наверняка есть рекомендации врачей.

Ответ специалиста

Если в советское время жевательная резинка была дефицитом, то сейчас она доступна любому. Чаще всего ее используют для придания свежести дыханию, снятия стресса или просто по привычке. Однако бесконтрольное и длительное жевание действительно превращает безобидную подушечку в источник проблем со здоровьем. Врачи рекомендуют строго контролировать время жевания.

Стоматологи единогласны: максимальная продолжительность жевания резинки составляет от 10 до 15 минут, и делать это можно только после приема пищи. В этот короткий промежуток жвачка действительно приносит пользу - помогает очистить ротовую полость от остатков еды, стимулирует выделение слюны и снижает уровень кислотности, защищая зубы. Но как только вкус исчезает, продукт необходимо выбросить.

При постоянном и долгом жевании зубная эмаль подвергается повышенной механической нагрузке, а слюна перестает выполнять свои защитные функции. Если в составе есть сахар, создается идеальная среда для размножения бактерий и развития кариеса.

Варианты без сахара (с заменителями) при чрезмерном употреблении также небезопасны, поскольку нередко провоцируют расстройства кишечника и имеют слабительный эффект. Кроме того, непрерывная работа челюстей приводит к перегрузке височно-нижнечелюстного сустава, что грозит головными болями и щелканьем при открывании рта.

Не менее категоричны и гастроэнтерологи. Процесс жевания запускает в организме сложную цепочку рефлексов: мозг получает сигнал о поступлении пищи, а желудок начинает активно вырабатывать соляную кислоту. Если реальная еда внутри так и не появляется, сок начинает воздействовать на слизистую оболочку органа. Для людей, привыкших жевать натощак или по несколько часов подряд, это прямой путь к развитию гастрита, язвенной болезни и к изжоге.

Стоит помнить, что жевательная резинка - лишь гигиеническое средство короткого действия. Чтобы сохранить здоровье зубов и желудочно-кишечного тракта, можно использовать ее 3-4 раза в день после приема пищи не дольше 10 минут.