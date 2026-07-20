Как правильно - 95,6 процентОВ или процентА?

Ликбез

Как правильно - 95,6 процентОВ или процентА?
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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В отчете сообщается: план выполнен на 95,6 процентОВ. Или процентА? В каком числе нужно поставить существительное при числительном?

Логично: один процент - много процентОВ, существительное во множественном числе. Если бы план был выполнен ровно на 95, 26 или 59 процентОВ, вряд ли кто-то допустил бы ошибку.

Однако дробные числительные требуют особого внимания. Они всегда обозначают лишь часть - пять десятых (три четвертых, две седьмых и т. д.) одного целого.

Поэтому существительное, следующее за дробным числительным, стоит в единственном числе:

«шесть десятых долей одного процентА» сокращается - «шесть десятых процентА» ( как и «двадцать семь сотых граммА»).

Значит, правильно сказать «план выполнен на 95 целых и 6 десятых процентА». А до ста процентОВ не хватает 4 целых и 4 десятых процентА (снова в единственном числе).

В век цифровых технологий без числительных не обойтись в любой сфере. Будем внимательны к ним, чтобы выражать мысли точно и грамотно!

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