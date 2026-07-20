Как правильно выбрать подсолнечное масло?

Вопрос от интернет-пользователя

Очень сложно купить подсолнечное масло. Этикетки читаю внимательно, но что ни приготовлю - обязательно испорчу. То котлеты задымятся, хотя еще не готовы, то салат будто бумажный... Что я делаю не так?

Ответ специалиста

Чтобы еда всегда была вкусной, нужно определиться, брать рафинированное масло или нерафинированное, напомнили в Роскачестве. Для готовки при высоких температурах подходит первое - максимально очищенное, с нейтральной органолептикой. При жарке оно не пенится и не дымит.

Нерафинированное масло проходит только механическую фильтрацию и сохраняет характерный вкус и запах. Его стоит выбирать, если планируете сделать салат.

Что касается этикеток, то нужно правильно истолковать написанное. К примеру, формулировка «без красителей и консервантов» некорректна: в растительное масло физически невозможно добавить искусственные присадки - они не смешаются.

Отметка «Первый отжим» тоже лишняя, если речь идет о нерафинированном продукте. Он сам по себе получается при первом отжиме. Рафинирование происходит путем экстракции - технологии с применением химических методов. В этом случае первого отжима не бывает.

Кроме того, подсолнечное масло по умолчанию содержит витамин Е (равно как и А, и D, и разные микроэлементы), так что на отдельное указание на этикетке можно не обращать внимания.

Действительно важна надпись «Холодный отжим». Это значит, что масло выработано при низкой температуре, благодаря чему сохранило все полезные вещества. Маркировка «Вымороженное» допустима только на нерафинированном продукте. Она обозначает не заморозку, а медленное охлаждение при очень слабом перемешивании.

В магазине стоит выбирать масло в местах потемнее. На свету состав портится, свойства теряются.

Имеет значение срок годности: чем ближе его окончание, тем выше риск, что продукт станет горчить. Цвет обычно не критичен - нерафинированное масло, как правило, темнее очищенного, - а вот на прозрачность смотреть надо. Помутнение - характерный признак порчи.