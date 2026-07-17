Как правильно - толкнуть лОктем или локтЕм?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Неприятно, когда тебя кто-то, пусть нечаянно толкнул лОктем. Или локтЕм. Как правильно поставить ударение в слове?

Слово «локоть» известно с древности и за свою многовековую историю не поменяло прямого значения: «место сгиба руки, где плечо соединяется с предплечьем».

Оно вошло в широко известные устойчивые сочетания уже в переносном смысле. Чувством локтя называют сегодня чувство товарищества и взаимной поддержки. Локти кусать - значит досадовать из-за собственных ошибок. «Близок локоть, да не укусишь» говорит пословица о том, что недоступно.

Когда-то локоть на Руси использовали в качестве единицы измерения. Она равнялась расстоянию от кончика среднего пальца до локтевого сгиба.

Современные нормы ударения в слове запомнить просто, они такие же, как у созвучного нОготь. Во множественном числе во всех падежах ударяем окончание: локтЕй - ногтЕй, локтЯм - ногтЯм, толкаться локтЯми - царапать ногтЯми, заботиться о локтЯх - о ногтЯх.

Однако в единственном числе ударение сохраняется только на первом слоге: к лОктю - к нОгтю, о лОкте - о нОгте. Толкнуть локтЕм - неверно. Правильно - лОктем. И царапнуть не ногтЕм, а нОгтем. Будем говорить грамотно!