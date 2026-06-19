Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Всем известно: продукты будут храниться долго, если они в герметичной упаковке. Герметичный - это какой? И как правильно - «герметичный« или «гермитичный»?

Правильно писать это слово через две Е - герметичный. «Гермитичный» - грубая ошибка. «Герметичный», как и «герметический», означает «непроницаемый, плотно закрытый, не пропускающий газы и жидкости».

В ХХ веке придумали специальные вещества на основе полимеров, которые позволяют плотно зарывать любые отверстия, и назвали их герметиками.

Интересный факт: слова «герметичный», «герметический» и «герметик» восходят к имени собственному Гермес. Но это имя не греческого бога, покровителя путешественников и пастухов, а великого мудреца.

По легенде, он жил давным-давно в Египте, а древние греки называли его Гермес Трисмегист (Трижды Величайший). Считается, что он преуспел в оккультных науках: астрологии, магии и алхимии. И будто бы именно он изобрел способ закрывать стеклянную трубку с помощью таинственной печати очень плотно - иначе говоря, герметично.

А последователи учения Гермеса Трисмегиста назвались герметистами. В их общество не допускали непосвященных, оно тоже было для чужих закрыто надежно, герметически. Так в языке отражается история и культура народов. Полезно помнить об этом и говорить грамотно!