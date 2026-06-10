Куда поставить ударение - «мЫтарство» или «мытАрство»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

«Что за жизнь! - возмущаются некоторые. - Слошное мЫтарство!» Или мытАрство? Как правильно поставить ударение в слове и что оно означает?

Правильно - мытАрство, с ударением на втором слоге, не «мЫтарство», предупреждают словари. Это выразительное слово сегодня считается разговорным, оно постепенно устаревает.

Мытарство связано не с глаголом «мыть», а с вышедшим из употребления «мытить», что в старину означало «собирать мыто, мыть или мыт». Так называли пошлину, налог, подать. А сборщик мыта назывался мытник, или мытарь.

Уже в ХIХ веке эти слова употреблялись только в переносном значении. В словаре Даля «мытарь» - это бранное наименование человека «оборотливого, но мелочного, плутоватого, живущего неправедною корыстью».

Сначала мытарство означало «место взимания мыта, пошлины», потом - «плутовство или обман, неправедную корысть». А еще позже у слова появилось значение, сохранившееся до сих пор, - житейская мука, жизнь в суете и вообще мучение или страдание.

Не будем превращать в мытарство изучение языка. История слов поможет сделать этот процесс увлекательным, а речь - грамотной!