Чем опасны «немые» звонки с неизвестных номеров?

Вопрос от интернет-пользователя

В последние пару дней мне часто звонят с незнакомых номеров и либо сразу сбрасывают, либо молчат. Номера не определяются и не помечаются как спам. Это какая-то новая технология мошенников?

Ответ специалиста

В последние месяцы интернет-пользователи все чаще жалуются на необычную и тревожную проблему: на мобильный телефон массово поступают звонки с незнакомых номеров, но при ответе в трубке полная тишина или вызов сразу сбрасывается.

Как поясняют сотрудники МВД и эксперты по кибербезопасности, такие «немые» вызовы - вовсе не случайность, а элемент комплексных мошеннических схем. Злоумышленники преследуют сразу несколько целей, главная из которых - актуализация баз данных.

Автоматизированные системы массового обзвона (роботы) проверяют активность телефонного номера. Если абонент поднимает трубку и отвечает, система фиксирует, что номер «живой», и вносит его в списки для последующих целевых атак мошеннических кол-центров. Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют никогда не перезванивать на незнакомые номера после пропущенных вызовов.

Вторая цель подобных манипуляций - тонкое психологическое воздействие на человека. Регулярные звонки с неизвестных номеров и тишина в трубке вызывают естественное беспокойство, тревогу и заставляют размышлять, кто и зачем пытался выйти на связь.

Спустя некоторое время, когда жертва уже находится в состоянии скрытого стресса, аферисты совершают повторный звонок. Теперь они представляются сотрудниками банка, Социального фонда или правоохранительных органов. Злоумышленники заявляют, что с номером зафиксированы подозрительные контакты, а попытки человека объяснить, что он слышал лишь тишину, используют для психологического давления.

Существует и еще одна опасность. Эксперты предупреждают, что некоторые «немые» вызовы используются мошенниками для записи голоса абонента. С помощью нейросетей даже нескольких коротких фраз достаточно, чтобы создать качественную копию (биометрию) вашего голоса. В дальнейшем синтезированная речь применяется для обмана ваших родственников или друзей: мошенники звонят близким от вашего имени и сгенерированным голосом просят срочно перевести деньги.

Эксперты советуют соблюдать простые правила цифровой гигиены. При ответе на любые подозрительные звонки с неизвестных номеров избегайте длинных фраз и стандартных утвердительных слов, таких как «Да», «Я вас слушаю» или «Говорите». Достаточно ограничиться коротким и нейтральным «Алло». Если после этого в трубке сохраняется молчание, немедленно прекращайте разговор и сбрасывайте вызов.