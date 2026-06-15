Кавказская здравица или здравница?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Всем известно: Кавказ - всероссийская здравница. Или здравица? Какое слово нужно выбрать в этом случае и что оно означает?

И «здравница», и «здравица» есть в современном русском языке. Значения этих слов различны, хотя оба связаны со здоровьем. «Здравница» (с Н) - общее название мест, где можно отдохнуть и подлечиться: санаториев, домов отдыха, курортов.

Слово это относительно новое, появилось в ХХ веке, сначала использовалось в основном СМИ. Рекламные плакаты в 30-х годов торжественно сообщали: Сочи (или Крым) - всесоюзная здравница.

А «здравица» - слово старинное, родилось в глубине веков и есть во многих современных славянских языках. На Руси был обычай во время пира, любого застолья, пить за здоровье присутствующих. Помните? «Здраве будь, боярин», - произносит Иван Васильевич Грозный в популярной кинокомедии.

Слово «здравица» обозначало пожелание, тост «За здравие!» и кубок, из которого пили. Сегодня «здравица» считается словом высокого стиля, по смыслу то же самое, что заздравный тост - краткая торжественная речь или песня с пожеланием здоровья.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!