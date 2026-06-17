Как правильно - «закУпорить» или «закупОрить»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Чтобы надежно сохранить консервы, нужно их герметично закУпорить. Или закупОрить? Как правильно поставить ударение в слове?

Правильно - закУпорить (плотно закрыть, заделать). А вскрыть что-нибудь плотно упакованное - откУпорить. Школьникам нужно быть особенно внимательными: эти слова часто включаются в задания ЕГЭ по русскому языку.

В обоих словах ударение всегда падает на У. Оно сохранит это место во всех формах слов: закУпорить окна на даче зимой, а весной - откУпорить; бутылка не закупОренная, а закУпоренная (или откУпоренная).

Поможет запомнить нормативное ударение история слова. Оказывается, у таких понятных глаголов корень заимствованный. Помните знаменитого писателя, который сочинял рассказы про индейцев? Это Фенимор Купер. А нарицательное «купер» («купор») в германских языках (в английском, голландском) буквально значит «бочар» (или «бондарь») - тот, кто умеет делать бочки.

Бочка не должна пропускать воду, нужно было набить на нее обручи, чтобы очень плотно пригнать друг к другу доски. Иными словами, кУпор умел закУпорить бочку - ударение на У.

Полезно знать история слов, чтобы говорить грамотно!