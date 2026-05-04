Что означает выражение «Его за версту видно»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Кто-нибудь спрашивает: «Как найти твой дом?» - «Да его за версту видно». Что это значит?

Верста - это старая русская единица измерения длины, равная 500 саженям. В метрической системе это 1 066,8 метра. В старину в качестве единиц измерения использовали то, что под рукой, на что удобно ориентироваться.

Так и верстой сначала называли расстояние, которое крестьянин во время пахоты проходил от одного поворота плуга до другого. Судить о длине версты можно было лишь приблизительно, однако понятно, что расстояние большое.

До сих пор говорят «видно за версту», подразумевая «издалека», или шутят «семь верст до небес - и все лесом», когда блуждают в поисках истины безуспешно и долго.

В царствование Алексея Михайловича появились верстовые столбы. Впервые их установили на расстоянии версты друг от друга вдоль дороги, которая вела от Кремля до Коломенского (резиденции царя). Этот исторический факт сохранило выражение «верста коломенская» - так до сих пор с юмором называют очень высокого, долговязого человека.

