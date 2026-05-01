Портфолио или порфолио и какого рода это слово?

Ликбез

Печать
Max

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Сегодня без портфолио никуда. Поступаешь в вуз, устраиваешься на работу - просят: принесите портфолио. А что это такое и как правильно пишется слово? Портфолио или порфолио?

Слово пишется с буквой «т» - портфолио. Это итальянское слово стало модным в России в конце ХХ века. Оно почти совпадает в значении с французским, которое давно освоилось в русском языке, - портфель.

В обоих два латинских корня, первый - порт-, что значит «носить». Он встречается во многих знакомых словах: портмоне - буквально «монето-» или «деньгонос», портсигар - «сигаронос». И портативный - то есть удобный для переноски.

Второй корень (французский -фель и итальянский -фолио) переводится как «лист», «лист бумаги». Следовательно, и портфель, и портфолио буквально означают то, в чем носят бумаги: сумку или папку с документами.

А в переносном смысле это комплект документов, которые отражают достижения владельца. В таком значении «портфолио» употребляется сегодня.

В русском языке слово не склоняется. Оно может быть существительным среднего рода (мое портфолио) и мужского (мой портфолио).

Будем следовать нормам языка и говорить грамотно!

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
язык правила
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!