Портфолио или порфолио и какого рода это слово?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Сегодня без портфолио никуда. Поступаешь в вуз, устраиваешься на работу - просят: принесите портфолио. А что это такое и как правильно пишется слово? Портфолио или порфолио?

Слово пишется с буквой «т» - портфолио. Это итальянское слово стало модным в России в конце ХХ века. Оно почти совпадает в значении с французским, которое давно освоилось в русском языке, - портфель.

В обоих два латинских корня, первый - порт-, что значит «носить». Он встречается во многих знакомых словах: портмоне - буквально «монето-» или «деньгонос», портсигар - «сигаронос». И портативный - то есть удобный для переноски.

Второй корень (французский -фель и итальянский -фолио) переводится как «лист», «лист бумаги». Следовательно, и портфель, и портфолио буквально означают то, в чем носят бумаги: сумку или папку с документами.

А в переносном смысле это комплект документов, которые отражают достижения владельца. В таком значении «портфолио» употребляется сегодня.

В русском языке слово не склоняется. Оно может быть существительным среднего рода (мое портфолио) и мужского (мой портфолио).

Будем следовать нормам языка и говорить грамотно!