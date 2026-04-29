Готовим как на Маланьину свадьбу - почему так говорят?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Мы привыкли отмечать торжественные мероприятия (свадьбы, дни рождения) обильным застольем. Готовим - как на Маланьину свадьбу. А почему так говорят и кто такая Маланья?

Как на Маланьину свадьбу значит «очень много». Мы говорим так об обильном угощении. Откуда пошло выражение, точно неизвестно. Есть две версии.

Одна из них связывает оборот с реальной женщиной Маланьей Карповной. Ее свадьба с богатым и уважаемым казаком Степаном Даниловичем Ефремовым, атаманом войска Донского, запомнилась надолго - пир длился целую неделю.

Однако это объяснение, скорее всего, красивая легенда. Выражение родилось гораздо раньше, оно восходит к старинному народному обычаю. Маланьиной свадьбой называли канун Нового года, 31 декабря по старому стилю, - именины Мелании. Следующий день, 1 января, - день святого Василия Кесарийского. Маланьина свадьба символизировала встречу старого и нового года.

На Маланку, то есть в день святой Мелании, ряженая молодежь ходила по домам, угощаясь блинами да оладьями - полагалось наготовить еды как можно больше, от этого зависело благополучие семьи на целый год.

