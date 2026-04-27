Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Говорят: «Не будем больше предлагать, а то получится демьянова уха». Что это за уха такая и что означает выражение?

Демьянова уха - это не суп из рыбы, а «навязчивое, назойливое угощение, которое причиняет гостю неудобства» или «чрезмерно настойчивое предложение услуг и благодеяний».

Крылатым выражение стало известным благодаря русскому поэту, переводчику И. А. Крылову, басни которого мы знаем с детства. Одна из них так и называется - «Демьянова уха».

В ней рассказывается, как Демьян потчевал ухой соседа Фоку. Демьян, желая казаться гостеприимным, предлагает порцию за порцией, умоляет съесть «еще хоть ложечку!»: «Вот друга я люблю! Ну, скушай же еще тарелочку, мой милый!» Это приводит к тому, что бедный Фока, «Как ни любил уху, но от беды такой,

Схватя в охапку

Кушак и шапку,

Скорей без памяти домой -

И с той поры к Демьяну ни ногой».

Мораль басни понятна: во всем нужно знать меру, навязчивость, чрезмерная забота - такие же признаки дурного тона, как и равнодушие, невнимательность. Будем говорить грамотно и выразительно!