Бриллиант, брильянт или брилиант - как правильно?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В ювелирных салонах предлагают украшения на любой вкус и кошелек: и с фианитами, и с бриллиантами. Или брилиантами? А как правильно написать слово «бриллиант», сколько в нем Л?

Правильно: бриЛЛИант, с двумя Л. Есть и устаревающий вариант - бриЛЬянт. В нем мягкий знак и одна буква Л.

Драгоценный камень получил называние по внешнему виду: от французского brillant, буквально - «блестящий».

Бриллиант - это не природный камень, а ювелирный алмаз, его искусная огранка максимально проявляет блеск.

Алмазы ценились с древности не только за красоту, но прежде всего за их необыкновенную твердость и плотность. В русский слово «алмаз» пришло из татарского, который в свою очередь заимствовал его из арабского.

Арабы для названия камня воспользовались древнегреческим adamas, что значит «несокрушимый». Подходящее слово для определения прочности камня.

В ХХ веке советские ученые создали искусственный заменитель алмаза, который после огранки трудно отличить от бриллианта. Искусственный алмаз назвали фианитом по месту его рождения: Физическому институту Академии наук (сокращенно ФИАН). Понимать значения слов - значит выражать мысли точно и говорить грамотно!