Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Хочется, чтобы стол радовал необычными блюдами. Можно, например, для украшения салата взять кедрОвые орешки. Или кЕдровые? Как правильно поставить ударение?

Правильно - кедрОвые орехи (не кЕдровые), предупреждает словарь.

В русском языке ударение свободное, то есть не закреплено на каком-то одном слоге, как, например, во французском (всегда на последнем) или в итальянском (обычно на предпоследнем). Можно говорить лишь о закономерностях русского ударения в каких-то группах слов и запоминать.

Обычно в прилагательных, которые образованы от существительных, состоящих только из одного слога, ударение ставится не на корень, а за ним: слон - слонОвый, тигр - тигрОвый, кедр - кедрОвый, опт - оптОвый.

Однако будем внимательны. Часто ударение в прилагательных от однослоговых существительных различает значения: лавр - семейство лАвровых, но лаврОвый лист; дом - домОвая книга, а в доме живет домовОй.

Чтобы не запутаться, ударение обязательно проверим по словарю. Это поможет нам говорить грамотно!