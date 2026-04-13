Какманду или Катманду - как правильно и что это такое?

Некоторые слова вызывают сложности даже у грамотных людей, особенно если они относятся к категории заимствований или экзотических топонимов. Когда название малознакомое, мозг пытается «подогнать» его под привычные звуковые сочетания, что часто приводит к забавным, а порой и досадным ошибкам.

Одной из таких лингвистических ловушек стало название столицы Непала: Какманду или Катманду?

Единственный верный вариант - через букву Т, никакого «Какманду» в русском языке не существует. Это типичная речевая ошибка, возникающая из-за беглого произношения или простого незнания географии. Чтобы больше не путаться, стоит один раз разобраться в происхождении этого слова, ведь его этимология довольно логична.

Катманду - это древний город с богатейшей историей, столица высокогорного государства Непал. Название города имеет санскритские корни и образовано от слияния двух слов: «кашт» (kasht - «дерево»), и «мандап» (mandap - «павильон, храм, укрытие»).

Дословно название означает «деревянный храм», или «храм из дерева». История названия неразрывно связана с одной из главных достопримечательностей города - храмом Кастамандап, расположенным на площади Дурбар. Согласно преданиям, это величественное сооружение было построено в XII веке (по другим данным - в XVI) из древесины всего одного гигантского дерева сала.

Первоначально здание служило местом отдыха для паломников и торговцев, а позже стало символом всего поселения. Со временем название этого уникального строения распространилось на весь город, превратившись в привычное всем «Катманду».

Сегодня Непал является популярным направлением для туризма, альпинизма и духовных практик. Правильное написание географических названий - это признак базовой грамотности и уважения к культуре других стран. Так что планирующим путешествие к подножию Гималаев или просто обсуждающим мировые столицы стоит помнить о «деревянном храме».