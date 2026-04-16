Зачем обертывать деревья на даче поясом из синтепона?

Сосед по даче вычитал в интернете, что плодовые деревья на участке можно обвязать синтепоном, чтобы минимизировать риск появления тли. Это шутка или действительно работает?

«Синтепоновый метод» на первый взгляд кажется нелепой шуткой, но это вполне рабочий способ борьбы с паразитами. Его суть заключается не в борьбе с самой тлей, а в блокировке путей ее «доставки».

Как известно, главный переносчик тли в саду - это муравьи. Они буквально пасут вредителей, перенося их на сочные молодые побеги, и позже собирают сладкую падь. Чтобы спасти яблони, груши или сливы, нужно создать для насекомых непреодолимую преграду. Именно здесь помогает синтепон.

Как работает синтепоновый пояс? На ствол дерева на высоте 30–50 см от земли наматывается полоска материала шириной около 15 см, при этом важно слегка распушить волокна. Для муравьев такая поверхность превращается в непроходимые «джунгли», липкое болото: их лапки запутываются в тончайших синтетических нитях.

В итоге муравьи не могут подняться в крону и колония тли остается без защиты и транспорта, быстро погибая из-за атак божьих коровок и нехватки «обслуживающего персонала».

Необходимо учитывать нюансы. Во-первых, синтепон нельзя затягивать слишком туго, чтобы не нарушить движение сока. Во-вторых, материал со временем приминается от дождей и забивается пылью, теряя рыхлость. Пояс нужно периодически взбивать или менять на новый каждые 2-3 недели.

Однако помните, что один только синтепон не спасет сад, если ветки деревьев касаются забора или строений: муравьи быстро найдут обходной путь.