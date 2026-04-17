Как правильно написать - «конфеТТи» или «конфеТи»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Многие взрослые и дети любят праздник Новый год: это елка, гирлянды, фейерверк и конфетти. Или «конфети»? Что это такое и как грамотно написать слово?

КонфеТТи (пишется с двумя Т) - разноцветные бумажные кружочки, которыми осыпают друг друга на балах, маскарадах. В русском слово не слоняется, оно среднего рода (разноцветнОЕ конфетти). А его ближайший «родственник» - «конфета». Какая же между ними связь?

Сладкое слово «конфета» проникло к нам в XVIII веке в двух вариантах - «конфета» и «конфекта». Оба - от латинского confectum: приставка con- значит «вместе», facio – «делать».

При появлении слово означало «сделанное», «приготовленное» - сначала снадобье или лекарство. Их готовили обычно в сахаре. Пройдя через итальянский язык, confectum превратилось в confetto и стало обозначать «маленькое кондитерское изделие».

А почему словом «конфетти» называются разноцветные круглые бумажные кусочки, которыми на праздниках для забавы осыпают друг друга? Потому что в Италии на карнавальных гуляньях бросают друг в друга не бумажки, а крошечные конфетки в пестрых обертках.

Понимать значения слов - значит выражать мысли точно, говорить и писать грамотно!