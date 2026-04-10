«Много страз» или «много стразов» - как правильно?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В праздничном наряде, считают некоторые, не бывает слишком много стразов. Или страз? Как правильно?

Словари отмечают 2 варианта родительного падежа множественного числа: «страз» и «стразов». В современном русском это слово может быть мужского рода («страз»), тогда правильно «много стразов» (с окончанием «-ов»). Такой вариант сегодня предпочтителен.

Допустимо говорить и «много страз», без окончания, когда слово женского рода («страза») - эта форма постепенно устаревает.

В конце XVIII или в самом начале XIX века австрийский ювелир по имени Штрасс (Strass) догадался к жидкому стеклу добавить немного свинца и в результате получил блестящие камешки, которые после обработки сверкали как бриллианты.

Штрасс стал делать из них разные ювелирные украшения и продавать - конечно, значительно дешевле, чем изделия с настоящими бриллиантами. Так появились искусственные бриллианты, которые были названы стразами в честь их творца.

Носить одежду со стразами или без них - дело вкуса. А история слов поможет выражать мысли точно и говорить грамотно!

