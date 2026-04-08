Кого и почему называют белой вороной?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Говорят: он среди других белая ворона. А что это значит?

Животных белого цвета называют альбиносами (от латинского alba - «белый»). Альбиносам трудно приспособиться к жизни в дикой природе: слишком заметны. Да и встречаются они редко.

Это подметил и использовал для создания яркого образа древнеримский поэт Ювенал. В одной из своих сатир он сравнил редкого, резко отличающегося от других человека с белой вороной: «Рок (т. е. судьба) дает царства рабам, доставляет пленным триумфы. Впрочем, счастливец такой реже белой вороны бывает».

Сравнение Ювенала стало крылатым. Фраза известна во многих языках. Белой вороной теперь называют человека, резко отличающегося от окружающих; не такого, как все.

Правда, в других языках для обозначения белой вороны найдутся собственные, близкие по значению обороты: «баран на пяти ногах» (у французов), «белый дрозд» (у испанцев), «черная овца» (у англичан), «белая муха» (у итальянцев), «белый слон» (на Востоке).

Чтобы не выглядеть белой вороной, будем говорить грамотно!