Как на даче могут пригодиться сосновые шишки?

Едва сошел снег, сосед по даче пошел в ближайший лес и набрал сосновых шишек. Он уверяет, что собранные с земли шишки - ценный природный ресурс. Есть ли какой-то смысл в его словах и действиях? Может быть, я что-то упускаю?

Ответ специалиста

Ваш сосед абсолютно прав: сосновые шишки - это многофункциональный и, что немаловажно, бесплатный ресурс. В апреле, когда снег окончательно сошел, в лесу обнажаются запасы прошлогодних шишек, которые за зиму прошли процесс вымывания лишних смол.

Первое и самое популярное применение - мульчирование почвы. Шишки создают идеальный рыхлый слой, который удерживает влагу, подавляет рост сорняков и при этом отлично пропускает воздух к корням. Для садовой земляники (клубники) это оптимальный вариант: ягоды не касаются земли, не гниют и остаются чистыми даже после сильного дождя.

Второй вариант использования - для дренажа и защиты растений. Если вы планируете высаживать многолетники в глубокие кашпо или делать высокие грядки, слой шишек на дне станет хорошей альтернативой керамзиту.

Более того, сосновые шишки обладают природными бактерицидными свойствами. При медленном разложении они выделяют фитонциды, которые угнетают развитие патогенных грибков в почве. А для вредителей, таких как слизни или улитки, колючий слой становится практически непреодолимой преградой, защищая нежные листья хост и капусты без применения пестицидов.

Не стоит забывать и про декоративную функцию шишек в ландшафтном дизайне. Они выглядят эстетично и естественно в приствольных кругах деревьев или на альпийских горках. Со временем шишки темнеют и создают благородный фон для хвойных растений.

Кроме того, старые сухие шишки - идеальный материал для растопки самовара или мангала. Они вспыхивают мгновенно, дают ровный жар и приятный хвойный аромат, который не обеспечит ни одна фабричная жидкость для розжига.

Однако при сборе важно соблюдать правила гигиены и безопасности. Вблизи оживленных трасс или промышленных зон, например, шишки накапливают тяжелые металлы, так что брать их там не стоит. Перед использованием в интерьере или для поделок шишки желательно прокалить в духовке при температуре около 100 °C или обработать слабым раствором марганцовки, чтобы избавиться от лесных насекомых и личинок.