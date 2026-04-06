Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Многие любят на досуге разгадывать кроссворды. Или кросворды? Что это такое и как грамотно написать слово?

Слово «кроССворд» пишется слитно, с двумя С. Всем известно, что кроссворд – задача-головоломка (или игра-головоломка), во время которой нужно заполнить буквами ряды клеточек так, чтобы по горизонтали и вертикали получились определенные слова.

Ряды клеток пересекаются – это отражает английское слово «кроссворд», которое появилось в русском в начале XX века. Оно сложилось из двух: первое - cross, что значит «пересекать, проходить через», второе - word, т. е. «слово». Не случайно с появлением первых головоломок-кроссвордов их называли и по-русски «крестословицей».

Со временем у кроссворда появилось множество разновидностей. Например, чайнворд. Это не китайский кроссворд, как думают некоторые (объясняя, что первая часть в слове – China, то есть Китай по-английски). Первая часть - от английского слова chain, что значит «цепь». Потому что в чайнворде слова нужно выстроить цепочкой: последняя буква предыдущего слова является первой для следующего.

Будем выражать мысли точно и говорить грамотно!