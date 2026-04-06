Как уничтожить ипомею на участке?

Вопрос от интернет-пользователя

На участке постоянно прорастают какие-то вьюнки. Они красивые, пахнут хорошо, но я знаю, что их запрещено разводить. Выдергиваю, да все без толку, а санкций не хотелось бы. Может, есть какой-то хороший метод?

Ответ специалиста

На самом деле из всех вьюнков, распространенных в России, запрещена только ипомея трехцветная, сообщили специалисты портала «Объясняем.рф». Ее семян в продаже нет, так что на участок их, скорее всего, заносит ветром.

Опознать растение можно по цветкам: они большие (до 10 см в диаметре) и собраны в пучки по 3-4 штуки. Лепестки светло-голубые, сердцевина и трубка белые.

Если все приметы сходятся, придется заняться ликвидацией порослей, чтобы не понести ответственность - как минимум административную. Если выросло больше 10 экземпляров, то вопрос решается уже в соответствии с Уголовным кодексом.

Выкорчевывать ипомею нужно обязательно, но этого мало. Место, которое она занимала, весной следует укрыть мульчей, чтобы ростки не пробились снова. Дополнительно можно снизить кислотность почвы известью.

Если цветочки маленькие и не соответствуют приведенному описанию по цвету, то вьюнок принадлежит к другому виду (ипомея пурпурная, небесно-голубая, лунноцветущая и пр.) и не противоречит закону.