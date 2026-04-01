Деликатес, делликатес или делекатес?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В праздники мы любим порадовать себя и гостей деликатесами. Что это такое и как грамотно написать слово?

Правильно: дЕлИкАтес. Одна буква (Л), одна (С) на конце слова. Только одну гласную букву (А) можно проверить родственным прилагательным «деликАтный».

Оба слова восходят к латинскому delicatus, что значит «тонкий, нежный». Французское «деликатес» (буквально «тонкость, изящество») означает сегодня «тонкое, изысканное кушанье». А что считать таковым, зависит от места и времени: грань между деликатесами и остальными продуктами условна и непостоянна.

Так, чай и картофель в Западной Европе XVII века были деликатесами, а сейчас это самые обычные продукты. Мандарины, апельсины, бананы еще сто лет назад в России тоже были деликатесами, а сегодня ими никого не удивишь.

Зато черная икра превратилась в настоящий деликатес, а на икру из баклажанов или кабачков мы и смотреть не хотим, хотя когда-то было наоборот.

В общем, деликатесы, по словам известного историка кулинарии В. Похлебкина, отличает от других блюд их редкость, труднодоступность и иногда дороговизна. Будем говорить и писать грамотно!