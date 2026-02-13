ПремИровать или премировАть - как правильно поставить ударение?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

К празднику начальник решил премИровать сотрудников. Или премировАть? Как правильно поставить ударение в слове?

Получить премию каждому приятно, потому что премия – это награда. Именно так переводится латинское слово (с ударением на первом слоге) и означает вознаграждение - денежное или в виде ценной вещи за успехи или заслуги.

В русском языке оно обжилось и обзавелось родственным глаголом, где ударение переместилось с первого на последний слог. «ПремировАть» - так нужно ставить ударение согласно норме; «премИровать» - ошибка.

Правильным будет, например, сказать «фирма премирУет лучших сотрудников» (не «премИрует»). Кого премирУете? ПремирУем победителей соревнования. В турпоездку отправятся премирОванные (не премИрованные).

Словарь подчеркивает: «премировАние», а не «премИрование». И начальнику, награждающему подчиненных, и сотруднику, рассчитывающему на награду, нужно быть внимательным.

Запомнить просто: ударение во всех формах родственных премии слов никогда не падает на И. Всегда оно стоит на следующих гласных: премировАть, премирОванный, премировАние.

Будем соблюдать нормы ударения и говорить грамотно!