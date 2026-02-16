Что такое рухлядь и как изменилось значение слова?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Приходит момент - и мы решаем наконец выбросить из дому всю рухлядь. Что это такое?

Словом «рухлядь» сегодня пренебрежительно называют старые, пришедшие в негодность вещи домашнего обихода. «Зачем тебе эта рухлядь?» - спросит кто-нибудь о старой мебели, или машине, или вообще о том, что от старости почти разрушилось.

Действительно, в современном понимании рухлядь - «то, что рушится», но это значение появилось у слова не сразу. Например, интересные факты содержатся в документах XV-XVIII веков: царь жалует иноземцев и служивый народ «мягкой рухлядью». Неужели он дарит старые, да еще и мягкие вещи? Конечно, нет. Ответ – в истории слова.

Корень «-рух-» известен многим славянским языкам. До сих пор в чешском, польском и словацком он обозначает движение, а в болгарском и украинском - суматоху, тревогу. Так что значение слова связано с тем, что движется. «Рухать», а затем «рушить» когда-то значило «приходить в движение».

В русском словами «рухло» и «рухлядь» первоначально называли движимое имущество, а мягкой рухлядью - пушнину, меха, недостатка в которых на Руси не было.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!