Как можно отбелить эмаль старой кастрюли?

Вопрос от интернет-пользователя

Дома есть 2 кастрюли, достались еще от родителей. Выкидывать жалко, а внешний вид у них уже не очень, дно стало желтым. Можно ли как-то отбелить эмаль кастрюль?

Ответ специалиста

Чтобы вернуть белизну старой эмалированной кастрюле, важно помнить главное правило: ее нельзя тереть металлическими щетками или чистить крупным абразивом, иначе появятся микротрещины, в которые грязь будет въедаться еще быстрее. Существуют другие методы.

Например, «Белоснежка» (с лимонной кислотой) - самый бережный, убирает известковый налет и желтизну от воды. Налейте в кастрюлю воду до краев, добавьте 1-2 пакетика (50 г) лимонной кислоты. Прокипятите раствор 15-20 минут. Оставьте остывать, затем просто сполосните губкой.

Способ «Шипучка» (с содой и уксусом) помогает, если на дне есть присохшие остатки еды или серый налет. Сделайте кашицу из соды и небольшого количества воды, натрите темные пятна. Сверху распылите обычный столовый уксус. Начнется реакция с пеной, которая «вытолкнет» грязь из пор эмали. Через 30 минут смойте.

Вариант «Легкая артиллерия» - со средством для посудомоечных машин: кастрюлю наполняют водой, помещают на плиту, нагревают и добавляют 1 таблетку. Ее тщательно растворяют, после чего жидкость доводят до кипения. Кастрюлю кипятят в течение 15 минут. За это время активные вещества начинают работать. Налет размягчается и отходит от стенок и дна практически без механического воздействия. После кипячения воду сливают, а кастрюлю промывают под проточной водой.

Важно! Этот метод не подходит для алюминиевой посуды без покрытия (алюминий темнеет от щелочи, которая есть в таблетках).

Для очень старых кастрюль подойдет способ «Тяжелая артиллерия». Если налет стал темно-коричневым и ничего не помогает, используйте «Белизну» (хлорный отбеливатель). Залейте кастрюлю холодной водой, добавьте 1-2 столовые ложки химиката, оставьте на 1 час (кипятить не надо). После этого кастрюлю нужно очень тщательно промыть и прокипятить в ней чистую воду 2-3 раза, чтобы полностью убрать запах хлора.

Чтобы эмаль впредь дольше оставалась белой, старайтесь не хранить в посуде с таким покрытием кислые блюда (например, щи или морсы) слишком долго - кислоты постепенно разъедают глянцевый слой.