Что означает выражение «тянуть лямку»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Иногда можно услышать, как кто-то «20 лет тянул лямку на производстве». Что это значит и почему так говорят?

Лямка понимается большинством как бретель - деталь одежды, которая перекидывается через плечо (как, например, у сарафана). Это польское слово появилось в русском в XVII веке. Поначалу так называли широкий и толстый ремень из кожи или толстой ткани.

Эта лямка тоже перекидывалась через плечо и служила приспособлением, с помощью которого перетаскивали тяжелые артиллерийские орудия - пушки. В те времена в языке военных и появился оборот «тянуть лямку». Говорили так обычно о долгой военной службе с ее тяготами и однообразием.

Позже выражение перешло в речь бурлаков. Помните знаменитую картину Репина «Бурлаки на Волге»? Труд этих наемных рабочих был невероятно тяжел. Они перекидывали лямки, прикрепленные к канату, через плечо и шли по берегу, таща вверх по течению груженые суда или баржи.

Технический прогресс избавил человечество от бурлацкого труда, но оборот «тянуть лямку» до сих пор означает «заниматься тяжелым, неприятным, чаще однообразным делом».

