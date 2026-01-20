Как правильно сушить орехи в домашних условиях?

Вопрос от интернет-пользователя

Из соображений практичности всегда покупаю только сырые неочищенные орехи. Досушиваю уже дома, чтобы подольше лежали, но получается не всегда удачно. Может, есть какие-то тонкости, которых я не знаю?

Ответ специалиста

Сушка орехов действительно помогает продлить срок хранения орехов, подтвердили в Роскачестве. А при правильном подходе благодаря обработке улучшится их вкус и усилится аромат. Главное - не торопиться.

Следует учесть, что разнообразную экзотику (кешью, макадамия, пекан) дома досушивать не надо - все уже сделано на фабриках. В этом нуждаются грецкие и кедровые орехи, арахис, миндаль и фисташки.

Перед обработкой орехи нужно перебрать. Слишком легким, с треснувшей скорлупой, пахнущим плесенью либо затхлостью, имеющим признаки поражения насекомыми место в мусорном ведре: сушка не ликвидирует дефекты, а усиливает их.

Собранные лично или купленные на рынке цельные орехи необходимо тщательно вымыть, тем более если грязь видна невооруженным глазом. После этого они должны обсохнуть. Очищенные ядра мыть не обязательно, если только на них нет пыли. Впрочем, при сомнениях в происхождении товара лучше все-таки не пропустить мойку в холодной воде.

Во-вторых, следует определиться, для чего нужны орехи. Если предполагается просто хранение, то сушить нужно в скорлупе, если они предназначены для выпечки - только ядра.

Самый доступный способ сушки дома - в духовке. Нагрев устанавливают на 50-70 градусов (у газовых приборов - на 80-90). От более сильного орехи прогоркнут. Их раскладывают в 1 слой на противне и потом в процессе перемешивают раз в 20-30 минут. Важно держать дверцу слегка приоткрытой.

Грецким орехам и миндалю для полной готовности требуется от 1,5 до 4 часов, кедровым - 1-5, фундуку - 1-3, арахису - 3, фисташкам - 1-2 часа. Длительность сушки зависит от размеров, влажности и наличия скорлупы.