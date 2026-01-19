«Выточка» или «вытачка» - как правильно написать?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Как правильно написать - «на платье вытОчка» или «вытАчка»?

Есть два слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному: в одном - буква А («вытАчка»), в другом - О («вытОчка»).

Гласные буквы указывают на различие значений, поэтому, чтобы не допустить на письме ошибки, важно установить, что имеется в виду, и грамотно подобрать проверочное слово.

Если речь идет об изготовлении каких-нибудь деталей на токарном станке, то вспоминается глагол «точить»: токарь тОчит детали, занимается их вытОчкой. «Выточка» в этом случает пишется с гласной О.

При обсуждении особенностей кроя одежды и обуви придется вспомнить старинный глагол «тачать» (пишется через А), то есть «шить сквозной строчкой». Он и употребляется сегодня чаще всего в швейном производстве.

Когда-то сапожники вручную тачали сапоги - стАчивали детали, то есть сшивали их. Швеи тоже стАчивают (сшивают, соединяют детали костюма) и делают вытАчки - специальные складочки, которые застрачиваются изнутри, чтобы одежда села по фигуре. Так что на платье - вытАчки, в этом слове пишем А.

Будем отличать «тАчать» от «тОчить» и «вытАчку» от «вытОчки», чтобы говорим грамотно!