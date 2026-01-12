Программу можно усвоить или освоить?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Не за горами выпускные экзамены. Они покажут, насколько выпускники усвоили школьную программу. Или освоили? Как правильно?

Слова «освоить» и «усвоить» очень похожи, у них общий корень «-свой-». Но разные приставки определяют различие в значениях и заставляют сочетаться эти глаголы с другими словами.

«Усвоить» - это «сделать своим, привычным», выучить. Прежде всего это касается знаний: усвоить урок, прочитанное, правила арифметики - то же самое, что «понять, разобравшись, и запомнить».

«Освоить» - тоже «сделать своим», но касается это навыков умелого применения. Сегодня даже говорят «освоить бюджетные средства», что означает не «присвоить» их, а «грамотно распорядиться в соответствии с поставленными целями».

Освоить, как объясняет словарь, это не только «вполне овладеть чем-либо», но и «научиться пользоваться, распоряжаться». Можно освоить ремесло, профессию, а можно и передовую технологию, производство, новые земли.

Школьную программу можно освоить - это будет означать, что школьный курс пройден, с ним ознакомились. У кого-то это получилось хуже, у кого-то лучше.

Но если школьную программу усвоили (все выучили), то можно смело идти на экзамен. И говорить грамотно!